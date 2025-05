Fabregas il Como fa muro alla Roma | il tecnico sta bene in riva al lago ma a Trigoria sperano nel colpo di scena

La Roma continua a puntare su Cesc Fabregas come possibile sostituto di Ranieri, ma il Como resiste, considerando l’allenatore incedibile dopo una sorprendente stagione terminata al decimo posto in Serie A. Mentre il tecnico si gode la vita in riva al lago, Trigoria spera in un colpo di scena per concretizzare il sogno di un ingaggio ambizioso.

La Roma non molla la presa su Fabregas: è lui il nome preferito per il post Ranieri, ma il Como fa muro: il tecnico per loro è incedibile Il Como si gode una stagione straordinaria chiusa con un inatteso decimo posto in Serie A, ma deve anche fare i conti con il forte interesse della ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fabregas, il Como fa muro alla Roma: il tecnico sta bene in riva al lago, ma a Trigoria sperano nel colpo di scena

Se ne parla anche su altri siti

Il Como fa muro: avanti con Fabregas. Ma la Roma insiste; Roma, il Como fa muro su Fabregas: si riapre la pista per Gasperini; La Roma in pressing per Fabregas, ma il Como fa muro. Le alternative (e le fake news...); La Roma vuole Fabregas in panchina, il Como fa muro: la situazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

La Roma, il Como fa muro per Fabregas. Svilar: “Vado via” - La panchina della Roma a caccia del suo nuovo padrone. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, continua il pressing giallorosso per Cesc Fabregas. Il tecnico catalano è il nome numero uno p ... 🔗Lo riporta informazione.it

Fabregas, il Como alza ancora l’offerta di ingaggio. Sullo spagnolo non c’è solo la Roma - La Roma continua ad andare in pressing sul Como per liberare Cesc Fabregas . È lui il prescelto dalla società giallorossa, il nome giusto per il post Claudio Ranieri. Ma per ora il club lombardo fa mu ... 🔗Da informazione.it

Fabregas non si muove. Il Como fa muro, ma la Roma insiste - Il contratto che lega lo spagnolo ai lombardi scade nel 2028, ma ovviamente lo sguardo non può spingersi da qui a tre anni ... 🔗Riporta msn.com

Como Fazer Chapéu de Muro (Pingadeira) Com Forma de Tábua