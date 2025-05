Fa il suo esordio in Italia la nuova Citroen C5 Aircross

La Citroen C5 Aircross fa il suo debutto ufficiale in Italia, presentandosi al pubblico milanese. Questo nuovo SUV rappresenta un passo significativo per il marchio, che, nei primi quattro mesi dell'anno, ha raggiunto una quota di mercato del 4,2%. Scopriamo insieme le caratteristiche e le novità che rendono questo modello distintivo nel panorama automobilistico italiano.

MILANO (ITALPRESS) – Fa il suo esordio ufficiale per la prima volta in Italia a Milano il C5 Aircross, il nuovo Suv della gamma Citroen. Un arrivo che arriva in un momento positivo per il brand: solo nei primi 4 mesi dell’anno, Citroen ha totalizzato una quota di mercato pari al 4,2% che sul canale dei privati arriva al 4,6% (+0,2% rispetto al 2024). Inoltre Citroen ha conquistato la seconda posizione tra i brand elettrici sul mercato italiano. Giovanni Falcone, Managing Director Citroen Italia, ha definito la presentazione di oggi “un momento fondamentale per il marchio perchè completiamo un percorso di rinnovamento sia in termini di design sia in termini di elettrificazione della gamma in poco più di un anno”... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

