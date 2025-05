F1 per il nuovo film Brad Pitt omaggia un' icona dell' animazione giapponese

In attesa dell'anteprima internazionale del nuovo film di Formula 1 con Brad Pitt, è stato rilasciato un poster che rende omaggio a un'icona dell'animazione giapponese. Ispirato al celebre poster di "Akira", questa nuova immagine evidenzia l'originalità e la connessione tra il mondo delle corse e quello dell'arte nipponica, promettendo un'esperienza visiva unica per i fan del cinema e degli anime.

Manca poco all'anteprima internazionale del film di Formula 1 con Brad Pitt e per l'occasione è stato pubblicato un nuovo poster che ha voluto omaggiare un altrettanto iconico poster dell'animazione giapponese. Il nuovo poster dell'attesissimo F1 Movie con Brad Pitt richiama in modo evidente Akira, l'anime cult di Katsuhiro Otomo. La posa di Pitt che si allontana dalla monoposto ricalca quella di Kaneda con la sua moto nel celebre manifesto del film. Un tributo che conferma, ancora una volta, l'intramontabile influenza di Akira sul cinema globale. Brad Pitt omaggia Akira Con il debutto internazionale del suo film sul mondo della Formula 1 ormai alle porte, Brad Pitt si presenta in un nuovo poster promozionale che non è solo elegante e minimalista, ma anche un chiaro omaggio a uno dei capolavori assoluti