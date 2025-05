Ex Ilva di Taranto promessa di Urso | Produzione dimezzata ma non vi lasceremo soli

Il governo italiano si prepara a lanciare un nuovo decreto legge per affrontare la situazione critica delle Acciaierie d'Italia, ex Ilva di Taranto. Con la promessa del ministro Urso di dimezzare la produzione, si garantisce però il supporto per i lavoratori e la comunità, assicurando che non saranno lasciati soli in questa sfida. Le risorse destinate mirano a stabilizzare la situazione congiunturale dell'impianto.

Un nuovo decreto legge con le risorse necessarie per affrontare la complessa fase congiunturale che vive Acciaierie d'Italia, l'ex Ilva di Taranto, è in preparazione. Lo ha... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ex Ilva di Taranto, promessa di Urso: «Produzione dimezzata ma non vi lasceremo soli»

