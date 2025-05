Evase dai domiciliari per una cena con gli amici Corona condannato a un anno

L'ex re dei paparazzi Corona è stato condannato a un anno di reclusione per essere evaso dagli arresti domiciliari per partecipare a una cena con amici. La vicenda, legata al processo milanese sui soldi nascosti in un controsoffitto, ha sollevato interrogativi sulla sua intenzione. Il legale di Corona, Ivano Chiesa, ha sostenuto che il suo assistito ha frainteso il permesso concesso.

La vicenda risale ai tempi del processo a Milano per i soldi nel controsoffitto. Il legale dell'ex re dei paparazzi, l'avvocato Ivano Chiesa, ha detto: "Ha interpretato male il permesso, non voleva scappare"

