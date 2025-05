Europei ginnastica artistica 2025 oggi | calendario 27 maggio orari tv streaming italiani in gara

Oggi, martedì 27 maggio, si svolge la seconda giornata di gare agli Europei di ginnastica artistica 2025 a Lipsia, Germania. A partire dalle ore 10.00, gli appassionati assisteranno alle qualificazioni maschili, ricche di adrenalina e spettacolo, con le medaglie in palio. Scopri gli orari e come seguire l'evento in TV e streaming, mentre gli atleti italiani raccolgono le sfide continentali.

Oggi martedì 27 maggio (a partire dalle ore 10.00) va in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2025 di ginnastica artistica: a Lipsia (Germania) prosegue la rassegna continentale e si preannuncia grande spettacolo con le qualificazioni maschili, che assegneranno anche le medaglie della gara a squadre. Tre suddivisioni ci terranno compagnia fino alle ore 20.30 per conoscere le formazioni che saliranno sul podio e gli individualisti che si qualificheranno alle varie finali. L’Italia ha tutte le carte in regola per puntare al podio dopo essere riuscita nell’impresa nelle ultime tre edizioni: argento nel 2022, oro nel 2023, bronzo nel 2024... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Europei ginnastica artistica 2025 oggi: calendario 27 maggio, orari, tv, streaming, italiani in gara

