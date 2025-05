Europei di Tuffi Italia da storia nel sincro in piattaforma | Conte – Giovannini fanno bronzo

Agli Europei di Tuffi di Antalya, l'Italia continua a brillare con un'altra medaglia, portando il totale a otto. Il duo Simone Conte e Riccardo Giovannini conquista il bronzo nella specialità sincro dalla piattaforma, dimostrando ancora una volta l'eccellenza del nostro paese nei tuffi. Gli atleti azzurri stanno scrivendo una nuova pagina di storia nel panorama sportivo europeo.

Antalya, 27 maggio 2025 – Salgono a otto le medaglie azzurre agli Europei di Tuffi, di Antalya. In Turchia, l’Italia sta realizzando grandi imprese dai trampolini continentali. L’alloro di oggi ha il colore del bronzo e sono stati Simone Conte e Riccardo Giovannini a salire sul terzo gradino del podio. Un inaspettata medaglia e ancora, evidentemente, più bella. Un sincro dalla piattaforma, storico e da ricordare. Foto federnuoto.it (da federnuoto.it) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

