Europei di Ginnastica Artistica doppio podio italiano | le Fate sono d’oro e i Moschettieri fanno bronzo

Lipsia, 27 maggio 2025 – Due straordinarie medaglie per l'Italia ai Campionati Europei di Ginnastica Artistica. Le "Fate" della squadra femminile conquistano l'oro, mentre i "Moschettieri" maschili si assicurano il bronzo. Questa doppia impresa segna un inizio brillante per la competizione e celebra l’eccellenza della ginnastica italiana.

Lipsia, 27 maggio 2025 – Due medaglie straordinarie dall’Italia della Ginnastica Artistica nelle prime due giornate di competizione. Sia la squadra femminile, che quella maschile salgono sul podio agli Europei, in svolgimento a Lipsia. Nella prima giornata di gare, sono state le Fate azzurre a scrivere la storia: Manila Esposito, Alice D’Amato, Sofia Tonelli e Giulia Perotti hanno messo al collo, l’oro, nell’All Around. Nella seconda giornata di oggi, sono stati i compagni azzurri di squadra a conquistare un metallo. Quello dei ragazzi, i Moschettieri azzurri, ha il colore del bronzo: Nicola Bertolini, Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati ed Edoardo De Rosa sono saliti sul podio nell’All Around... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

