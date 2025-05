Europa League riecco Lille e Aston Villa Freuler & Co ritrovano vecchi rivali

L'Europa League si prepara a regalare emozionanti sfide, con il ritorno di squadre iconiche come Lille e Aston Villa. I rossoblù si ritroveranno a fronteggiare vecchi rivali, tra cui Stoccarda e Real Betis, oltre alla Roma, testa di serie. Con opportunità di sorprese come il Crystal Palace e la potenza del Porto, il torneo promette di essere ricco di colpi di scena.

Dallo Stoccarda al Real Betis, passando per le 'vecchie conoscenze' Aston Villa e Lille, incrociate di fresco dai rossoblù in Champions League. Senza dimenticare la Roma (che sarà testa di serie), la sorpresa Crystal Palace, la corazzata Porto. E molte altre avversarie che si sveleranno nelle prossime settimane. Morale: quello che attende il Bologna in Europa League sarà un altro lungo viaggio. Solo un po' meno prestigioso del percorso fatto in Champions League nella stagione che si è appena conclusa: ma non per questo meno carico di attese. L'Europa League è pur sempre l'erede diretta della nobilissima Coppa Uefa ed è impossibile dimenticare la doppia semifinale con l'Olympique Marsiglia che il Bologna di Mazzone raggiunse, purtroppo perdendola, nella stagione 1998-99...

