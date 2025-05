Euro poco mosso scambiato a 11377 dollari

Questa mattina, l'euro ha mostrato una stabilità relativa sui mercati valutari, scambiato a 1,1377 dollari con una leggera flessione dello 0,09%. In compenso, ha registrato un progresso dello 0,21% rispetto allo yen giapponese, attestandosi a 162,9900 yen. Analizziamo i fattori che influenzano questo andamento e le prospettive per la moneta unica europea.

Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1377 dollari con una flessione dello 0,09% e a 162,9900 yen con un avanzamento dello 0,21%... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Euro poco mosso, scambiato a 1,1377 dollari

Cosa riportano altre fonti

Euro poco mosso, scambiato a 1,1334 dollari; Euro poco mosso, scambiato a 1,1377 dollari; Borsa, avvio negativo per Milano in linea con l’Europa: Ftse Mib -0,46%; Costo invisibile della burocrazia in Italia, ben 80 miliardi. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Euro poco mosso, scambiato a 1,1377 dollari - Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1377 dollari con una flessione dello 0,09% e a 162,9900 yen con un avanzamento dello 0,21%. (ANSA). (ANSA) ... 🔗Da ansa.it

Euro poco mosso, scambiato a 1,1334 dollari - Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1334 dollari con una crescita dello 0,03% e a 162,4600 yen con una flessione dello 0,20%. 🔗Scrive ansa.it

Euro poco mosso, scambiato a 1,0375 dollari - Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0375 dollari con un calo dello 0,08% e a 157,4900 yen con un aumento dello 0,14%. 🔗Segnala quotidiano.net

Euro poco mosso in attesa del rilascio dei verbali BCE