Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi 27 Maggio 2025

Benvenuti all'appuntamento quotidiano con l'estrazione del Million Day! Oggi, 27 maggio 2025, la redazione di Zon.it vi offre in diretta i numeri vincenti delle ore 13.00 e 20.30. Rimanete con noi per scoprire se siete tra i fortunati vincitori della lotteria più amata dagli italiani!

La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria  più giocata dagli italiani. I numeri vincenti  saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’estrazione Million Day di oggi, 27 Maggio 2025. Combinazione vincente Million Day 27 Maggio 2025 1 32 34 39 46 Come si gioca al Million Day. Million Day è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 13.00 e alle 20.30 di oggi mercoledì 30 agosto 2023, nuova chance per centrare il colpo grosso della lotteria: l’estrazione dei cinque numeri che possono valere un milione... 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi, 27 Maggio 2025

