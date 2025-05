Estra il bilancio consolidato veleggia sopra quota un miliardo

Estra spa ha recentemente approvato il bilancio consolidato per il 2024, registrando ricavi totali di circa 1,2 miliardi di euro, in linea con l'anno precedente. L'Ebitda è aumentato a 165,3 milioni, con un significativo incremento del 16%, mentre l'utile netto ha raggiunto i 43,6 milioni, segnando un +55% rispetto al 2023. I risultati evidenziano un miglioramento in tutte le aree di business.

Il cda di Estra spa ha approvato il bilancio consolidato 2024 con ricavi totali a circa 1,2 miliardi di euro in linea col 2023, Ebitda a 165,3 milioni (+16%), utile netto a 43,6 milioni (+55% rispetto ai 28,1 milioni del 2023). I risultati mostrano un miglioramento in tutte le aree di business ma la crescita risulta trainata in particolare dall’area Mercato Energia nella vendita gas ed energia elettrica. Risultati che hanno compensato la conclusione dei lavori di efficienza energetica (superbonus 110%) che avevano caratterizzato l’esercizio precedente. È proseguito il progetto di integrazione con Alia spa per la creazione della Multiutility Toscana... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Estra, il bilancio consolidato veleggia sopra quota un miliardo

Altre fonti ne stanno dando notizia

Estra, il bilancio consolidato veleggia sopra quota un miliardo. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Estra, approvato il bilancio 2024: utile netto a 43,6 milioni di euro - Il Consiglio di Amministrazione di Estra S.p.A. (di seguito anche “Il Gruppo”) ha approvato i risultati consolidati di bilancio per il 2024, in sensibile miglioramento rispetto all’esercizio precedent ... 🔗Scrive msn.com

Estra, approvati i risultati consolidati di bilancio per il 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Estra S.p.A. (di seguito anche “Il Gruppo”) ha approvato i risultati consolidati di bilancio per il 2024, in sensibile ... 🔗Secondo gonews.it

Estra, ok al bilancio: utile a 43,6 milioni di euro - Cresce vigorosamente l’utile netto di Estra, che nel bilancio 2024 si staglia a 43,6 milioni di euro, in crescita del 55% rispetto al 2023. Ma in generale, nell’esercizio approvato dall’assemblea, il ... 🔗sienanews.it scrive