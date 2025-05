E…state al dente | allo scoperta della pasta in luoghi nascosti

Scopri un'estate indimenticabile con "e…state al dente", un viaggio tra sapori autentici in luoghi segreti. Bottega Barilla 1877 apre le porte del suo giardino, un angolo nascosto dietro l'antico laboratorio, per offrire un'esperienza culinaria unica dedicata alla pasta. Un'opportunità imperdibile per degustare e riscoprire la tradizione gastronomica in un'atmosfera magica e conviviale. Unisciti a noi per una serata d'estate all'inseg

Un modo diverso per vivere le calde serate estive in un luogo del tutto sconosciuto alla scoperta della pasta. Per questa estate, Bottega Barilla 1877 ha deciso di aprire le porte del giardino posto nel retrobottega dell'antico laboratorio aziendale per invitarvi a un'esperienza unica.

