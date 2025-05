Estate 2025 riapre la Flog | eventi musica dal vivo e nuovi spazi riqualificati

Nell'estate del 2025, Firenze riabbraccia la FLOG con una nuova stagione di eventi musicali dal vivo, dopo anni di attesa e la chiusura dell'Auditorium nel 2020. La storica sala concerti si trasforma, e l'ex bocciofila diventa il cuore pulsante di questa rinascita, promettendo un'esperienza unica e innovativa per la comunità e gli amanti della musica.

