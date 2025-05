Estate 2025 alle spiagge di Agropoli la Bandiera verde dei pediatri

Per il nono anno consecutivo, le spiagge di Agropoli, in particolare il lungomare San Marco e la baia di Trentova, si sono guadagnate la Bandiera Verde dei pediatri. Questo prestigioso riconoscimento, assegnato da una giuria di 3.075 esperti, evidenzia l'eccellenza delle aree costiere italiane dedicate ai bambini, garantendo sicurezza e qualità per le famiglie che scelgono di trascorrere l'estate 2025 in queste meraviglie del Cilento.

Per il nono anno consecutivo le spiagge di Agropoli hanno ottenuto la Bandiera verde dei pediatri. Si tratta degli arenili del lungomare San Marco e della baia di Trentova. Sono 158 le spiagge insignite del riconoscimento assegnato da una giuria composta da 3.075 pediatri.

Mare d’agropoli stupendo ??