Esplosione spaventosa in Cina | 5 vittime e decine di feriti tra le macerie della fabbrica a Gaomi

Una terribile esplosione ha colpito una fabbrica chimica a Gaomi, in Cina, causando la morte di 5 persone e lasciando 19 feriti tra le macerie. Il boato, accompagnato da una colonna di fumo grigio-arancione visibile da lontano, ha devastato l'area circostante, danneggiando edifici e seminando il panico tra la popolazione locale. Scopri di più su questo tragico incidente.

Una devastante esplosione in una fabbrica chimica a Gaomi (Shandong Youdao Chemical) ha provocato 5 morti e 19 feriti. La deflagrazione ha sollevato una colonna di fumo grigio-arancione visibile a chilometri di distanza, danneggiando edifici e seminando il panico... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Esplosione spaventosa in Cina: 5 vittime e decine di feriti tra le macerie della fabbrica a Gaomi

