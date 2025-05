Esplosione nella notte a Bagnatica | villetta distrutta salvata una famiglia

Una violenta esplosione ha scosso Bagnatica martedì 27 maggio, distruggendo una villetta a schiera in via Isolabella. Il forte boato ha allertato i residenti e causato momenti di panico, ma fortunatamente una famiglia è stata salvata in tempo. Scopriamo i dettagli di questo drammatico evento e le conseguenze che ha avuto sulla comunità locale.

Una potente deflagrazione sveglia i residenti. Nella notte di martedì 27 maggio, una violenta esplosione ha scosso il comune di Bagnatica, in provincia di Bergamo. Una villetta a schiera è stata completamente distrutta in via Isolabella. Il boato ha svegliato i residenti, seguito dal crollo dell'abitazione. L'esplosione ha coinvolto anche le case adiacenti, causando danni strutturali. Secondo una prima ipotesi, l'origine dell'esplosione sarebbe una fuga di gas, ma la dinamica è ancora da chiarire. Intervento dei soccorritori e salvataggio sotto le macerie. Sul luogo dell'incidente sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Bergamo, Dalmine e Romano...

