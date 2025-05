Esplosione in una palazzina sventrata una casa | salvata donna intrappolata tra le macerie

Martedì 27 maggio, un'esplosione ha devastato una palazzina a Bagnatica, comune nella Bergamasca, intorno alle 6.30 del mattino. La violentissima deflagrazione ha ridotto in macerie il complesso residenziale di via Isolabella, ma ha consentito a una donna intrappolata di essere salvata. La situazione è stata critica, ma fortunatamente le operazioni di soccorso hanno avuto successo nonostante l'entità dei danni.

