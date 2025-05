Esplosione in una palazzina sventrata una casa | salvata donna intrappolata tra le macerie

Una forte esplosione ha devastato una palazzina a Bagnatica, nella Bergamasca, all'alba del 27 maggio. L'incidente, avvenuto intorno alle 6.30, ha sventrato un complesso residenziale in via Isolabella, lasciando una donna intrappolata tra le macerie. I soccorsi sono stati tempestivi, salvando la donna e valutando la situazione degli altri residenti.

Esplosione all'alba di martedì 27 maggio a Bagnatica, comune della Bergamasca a poco meno di un'ora da Monza. Una palazzina è stata sventrata in seguito a una esplosione che ha coinvolto un complesso residenziale in via Isolabella. Erano circa le 6.30 del mattina quando si è sentito un forte... 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Esplosione in una palazzina, sventrata una casa: salvata donna intrappolata tra le macerie

Cosa riportano altre fonti

Paura a Bagnatica: esplosione devasta una villetta, il paese svegliato da un boato - Foto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Esplosione in una palazzina, sventrata una casa: salvata donna intrappolata tra le macerie - Esplosione all'alba di martedì 27 maggio a Bagnatica, comune della Bergamasca a poco meno di un'ora da Monza. Una palazzina è stata sventrata in seguito a una esplosione che ha coinvolto un complesso ... 🔗Segnala monzatoday.it

Esplosione a Bagnatica: forte boato, palazzina devastata. Cinque feriti, gravi madre e figlio estratti dalle macerie - L’allarme intorno alle 6.30 in via Isolabella. La donna, 49 anni e il ragazzo hanno riportato pesanti ustioni e sono stati portati in ospedale d’urgenza. Soccorsi anche il padre e il primogenito. Inag ... 🔗Da msn.com

Esplosione a Bagnatica, famiglia ustionata: 42 persone fuori casa- Il racconto fotografico e i video - Difficoltosa l’estrazione della mamma: la donna è stata recuperata sotto le macerie dai vigili del fuoco e trasferita in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non desterebbero preoccupazione e la ... 🔗Come scrive ecodibergamo.it