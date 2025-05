Esplosione in una palazzina a Bagnatica tre feriti gravi Una quarantina gli sfollati

Un'esplosione devastante ha scosso la tranquillità di Bagnatica all'alba di martedì 27 maggio, provocando gravi ferite a tre persone e costringendo una quarantina di residenti ad evacuare le loro case. L'incidente, avvenuto in via Isolabella, ha sventrato un'abitazione e ha coinvolto diverse strutture circostanti. Le indagini indicano una probabile fuga di gas come causa principale del tremendo boato registrato intorno alle 6:30.

Paura a Bagnatica: un’abitazione di via Isolabella è stata sventrata da un’esplosione all’alba di martedì 27 maggio cheha coinvolto diverse abitazioni. Il boato in una zona residenziale del paese intorno alle 6,30: al momento la causa più probabile dello scoppio è stata individuato in una fuga di gas. Sei persone sono state trasportate in ospedale. Tre di queste, tra cui una donna di 49 anni estratta viva dalle macerie e il figlio di 16, sono state portate in codice rosso per ustioni gravi al Papa Giovanni e sono sono poi state trasferite al Niguarda di Milano, specializzato per il trattamento dei grandi ustionati... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Esplosione in una palazzina a Bagnatica, tre feriti gravi. Una quarantina gli sfollati

