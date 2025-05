Esercitazione russa nel Baltico il generale Capitini | È un ribadire che in quella parte del mondo una loro presenza fisica c' è ancora

Recenti esercitazioni militari russe nel Baltico, guidate dal generale Capitini, evidenziano la persistente presenza russa nella regione. Kaliningrad, con il suo strategico porto e avanzate installazioni missilistiche, ribadisce l'interesse di Mosca nel mantenere un'influenza attiva, soprattutto dopo l'annessione della Finlandia e della Svezia alla NATO. Questo sviluppo sottolinea le tensioni geopolitiche in un'area già delicata.

"Ricordo, per chi non lo sapesse, che Kaliningrad, una città con un porto importante e una importantissima base missilistica, è territorio russo e affaccia sul Baltico. Con questa esercitazione sembra che i russi vogliano ribadire di non credere che dopo l'annessione della Finlandia e della Svezia alla Nato tutto il Baltico è un mare nostrum della Nato. I russi stanno dicendo: 'Ci siamo anche noi e ve lo facciamo vedere'. È un ribadire che in quella parte del mondo una presenza fisica russa c'è ancora. Ed è al confine con la Polonia e con le Repubbliche baltiche, che sono in una posizione un po' delicata"... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Esercitazione russa nel Baltico, il generale Capitini: "È un ribadire che in quella parte del mondo una loro presenza fisica c'è ancora"

