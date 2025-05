Esemplare di Ginko Biloba nel parco di via 25 aprile

Nel parco di via XX Aprile, un esemplare di Ginkgo Biloba è stato celebrato come simbolo di pace e non violenza. Durante una cerimonia significativa, una targa dedicata ha ricordato la storicità di questa pianta, le cui origini si perdono nel tempo, risalendo a 250 milioni di anni fa. Un evento che unisce natura e valori umani in un contesto di riflessione e speranza.

Una pianta come simbolo di pace e non violenza fra uomini, con targa appositamente dedicata. Il parco di via XX Aprile ha vissuto la sua breve ma sentita cerimonia che ha avuto per protagonista un esemplare di “Ginko Biloba”, albero antichissimo le cui origini risalgono a 250 milioni di anni fa. ... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Esemplare di Ginko Biloba nel parco di via 25 aprile

