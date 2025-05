Escursioni a San Felice | tra monti lago e mare

Scopri il meraviglioso territorio di San Felice Circeo, dove monti, lago e mare si incontrano in un’esperienza unica. In occasione della Festa della Repubblica, la Pro Loco organizza un lungo fine settimana ricco di escursioni, passeggiate e avventure in kayak e stand up paddle, permettendo a tutti di esplorare il lago di Paola e le bellezze del nostro splendido mare. Un’occasione imperdibile per gli amanti della natura!

L’attivissima Pro Loco di San Felice Circeo organizza per questo lungo fine settimana che prevede anche la Festa della Repubblica una serie di attività alla scoperta del territorio. Escursioni, passeggiate, traversate in kayak e in sup per scoprire il lago di Paola il nostro splendido mare e... 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Escursioni a San Felice: tra monti, lago e mare

VEN.12-3-21: ESCURSIONE AD ANELLO DA S.FELICE CIRCEO PER LA VIA DEL SOLE E LE CROCETTE.