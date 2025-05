Escort sparita le indagini su Denisa Due contatti telefonici la notte della scomparsa

Prato, 27 maggio 2025 – Le indagini sulla scomparsa di Maria Denisa Adas, escort romena di 30 anni, si concentrano su due contatti telefonici attivi la notte della sua sparizione. Gli investigatori valutano queste tracce nel tentativo di ricostruire gli eventi che hanno portato alla misteriosa scomparsa della donna, avvenuta nel nulla dal residence in cui viveva.

Prato, 27 maggio 2025 – Due tracce di “traffico telefonico” partite dal cellulare di Maria Denisa Adas la sera della scomparsa. Gli investigatori seguono questa esile pista per cercare di capire dove sia finita la donna, 30 anni di origini romene, escort di professione, scomparsa nel nulla dal residence “Ferrucci” la notte fra il 15 e il 16 maggio. Quella sera, prima di sparire, Maria Denisa aveva avuto una lunga conversazione con la mamma, Maria Cristina Paun. Una conversazione durata circa 38 minuti come facevano tutte le sere. E’ possibile che Denisa in quella telefonata abbia confidato alla mamma qualcosa, i suoi timori... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Escort sparita, le indagini su Denisa. “Due contatti telefonici la notte della scomparsa”

Su questo argomento da altre fonti

Prato, Maria Denisa Adas scomparsa da 11 giorni: gli appuntamenti sospetti e le ultime telefonate. Il punto sulle indagini; Donna scomparsa a Prato, si segue pista rapimento: cosa sappiamo; Escort sparita, le indagini su Denisa. “Due contatti telefonici la notte della scomparsa”; Denisa, il mistero della escort scomparsa. Gli intrighi e le paure nel mondo della prostituzione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Maria Denisa Adas scomparsa da 11 giorni: i due appuntamenti nel mirino, l'uomo "pericoloso" e il riscatto mai chiesto. Tutti i punti oscuri - Sono passati ormai undici giorni dalla misteriosa scomparsa di Maria Denisa Adas, la trentenne di origine rumena, residente a Roma, sparita nella notte tra il 15 e il 16 maggio a Prato dove ... 🔗Come scrive msn.com

Denisa, il giallo delle ultime due telefonate e la madre accusata di aver mentito ai pm - Nel caso della escort romena sparita dal suo residence di Prato tra il 15 e il 16 maggio per gli inquirenti c'è solo una certezza: la donna è stata rapita ... 🔗Segnala affaritaliani.it

Escort sparita a Prato, le indagini e le parole della madre: "L'hanno portata via" - Da venerdì scorso, giorno in cui ha sentito per l'ultima volta la figlia, Maria Denisa Adas, 30 anni, Maria Cristina non ha più sue notizie. 🔗Scrive notizie.it

Denisa scomparsa a Prato: indagata la mamma - La vita in diretta 22/05/2025