escort e droga core business di lacerenza

Milano è al centro di un'inchiesta che coinvolge Davide Lacerenza, agli arresti domiciliari dal 4 marzo, e Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi. Al centro del "core business" di Lacerenza, emerge un traffico illecito che combina l'offerta di escort e sostanze stupefacenti, rivelando una rete criminale legata alla Gintoneria e al privé La Malmaison, ben oltre il semplice commercio di alcolici.

MILANO Il "core business" di Davide Lacerenza, ai domiciliari dal 4 marzo come Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, nell'inchiesta milanese sulla Gintoneria e sul privé La Malmaison, era la "messa a disposizione di ragazze e stupefacente e non certo solo dell'alcol" e "l'offerta di prostitute", intesa come "disponibilità e trasporto a domicilio", era "finalizzata a garantire che la clientela consumasse alcol" e al "raggiungimento di un proprio personale tornaconto". Nemmeno la cocaina era gratis, ma "era una disponibilità compresa nella complessiva offerta di un servizio" tutto rivolto "al divertimento, senza freni, del cliente"...