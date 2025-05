esce di strada con la macchina e finisce sui binari del treno estratto dai vigili del fuoco

Un incidente peculiare si è verificato oggi nel tardo pomeriggio lungo la Strada Regionale 68, dove un'auto è uscita di strada, terminando sui binari del treno. I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti per estrarre il conducente dal veicolo. Ecco i dettagli di questo singolare evento accaduto nei pressi di Ponteginori.

Ponteginori (Pisa), 28 maggio 2025 – Singolare incidente nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada Regionale 68, precisamente al chilometro 19, nel tratto che collega Ponteginori a Casino di Terra. L'intervento dei vigili del fuoco del comando di Pisa si è reso necessario in quanto il conducente di un'automobile ha perso il controllo del veicolo, andando a finire sui binari della ferrovia adiacenti alla strada. Per sua fortuna il tratto ferroviario coinvolto, ovvero quello tra Saline di Volterra e Cecina, attualmente non è operativo. I pompieri sono riusciti a estrarre la persona ferita dall'automobile, operando in sinergia con il personale sanitario presente sulla scena... 🔗 Leggi su Lanazione.it