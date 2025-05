Esce di strada con il furgone | 24enne soccorso nella notte

Nella notte tra lunedì e martedì, un 24enne è stato soccorso dopo un incidente stradale avvenuto in via Monte Cervia, dove il suo furgone è uscito di strada. L'episodio, avvenuto intorno all'1.10, ha richiesto l'intervento dei soccorritori, con il giovane trasportato in ospedale per accertamenti. Questo incidente segue un'altra emergenza avvenuta in tangenziale sud, evidenziando un aumento degli interventi notturni.

Dopo quello soccorso in tangenziale sud, un altro giovane è stato condotto in ospedale nella notte tra lunedì e martedì, in seguito ad un incidente stradale. Erano circa le 1.10, quando un furgone sarebbe uscito autonomamente di strada all'altezza del civico 5 di via Monte Cervia, a... 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Esce di strada con il furgone: 24enne soccorso nella notte

