esce angelo venti edition edizione speciale del brano di francesco renga

MILANO – Uscirà venerdì 30 maggio “Angelo (Venti Edition)”, un’edizione speciale dell’iconico brano di Francesco Renga, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2005. Il brano sarà incluso in “Scriverò il tuo nome live – Angelo Venti Edition”, l’edizione fisica contente i più grandi successi cantati dal vivo da Francesco Renga in uscita venerdì 30 maggio in versione CDLP e album autografato (in esclusiva nello store di Sony Music Italy). “ANGELO (VENTI EDITION)” sarà inoltre incluso come prima traccia nella versione digitale dell’album “Scriverò Il Tuo Nome Live”. Questa nuova versione del brano, completamente rivisitata e prodotta da Tommaso Colliva, celebra i vent’anni di un brano che ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi l’ha ascoltato e amato... 🔗 Leggi su Lopinionista.it