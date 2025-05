Errore nel tracciato della Diagonale ciclopedonale esproprio sanante alla Madonnina

Il Comune di Modena ha avviato un'acquisizione sanante per un'area di 225 metri quadrati, fondamentale per completare il tracciato della diagonale ciclopedonale tra via Nobili e via Saltini. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la riqualificazione della Madonnina e del Villaggio Artigiano, contribuendo a migliorare la viabilitĂ e l'integrazione urbana della zona.

Il Comune di Modena ha disposto l'acquisizione sanante di un'area di 225 metri quadrati occupata per la realizzazione della strada e del ciclopedonale tra via Nobili e via Saltini, una delle ricuciture della città, tra la zona Madonnina e il Villaggio Artigiano, rese possibili grazie alla

