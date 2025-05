Errani Paolini-Azarenka Routliffe Roland Garros 2025 | orario tv programma streaming

Domani prende il via il torneo di doppio femminile al Roland Garros 2025, con Sara Errani e Jasmine Paolini pronte a difendere il secondo posto ottenuto lo scorso anno. Le italiane se la vedranno con una temibile coppia: la bielorussa Viktoria Azarenka e la sua partner. Scopri orari, programmazione TV e opzioni di streaming per seguire questo attesissimo match.

Comincia domani il cammino nel torneo di doppio femminile al Roland Garros di Sara Errani e Jasmine Paolini. Le finaliste della scorsa edizione avranno subito un primo turno davvero molto complicato, visto che affrontano una coppia molto forte come quella composta dalla bielorussa Viktoria Azarenka e dalla neozelandese Erin Routliffe. Sicuramente il sorteggio non è stato fortunato per le azzurre, visto che si trovano due specialiste. ErraniPaolini sono comunque favorite e sono soprattutto reduci dalla seconda vittoria agli Internazionali d’Italia. Da segnalare anche che Paolini sarĂ impegnata in precedenza anche in singolare, aprendo il programma sul Philippe Chatrier contro l’australiana Tomljanovic... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Errani/Paolini-Azarenka/Routliffe, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

