Era sotto shock | la discussione di Violet figlia di Ben Affleck e Jennifer Garner con la madre sulla crisi climatica

In un'intensa conversazione con sua madre, Jennifer Garner, Violet Affleck ha rivelato le sue preoccupazioni riguardo alla crisi climatica. Nel suo saggio, racconta il momento di shock vissuto durante gli incendi di Los Angeles, notando come per Garner la situazione fosse percepita come un problema imminente piuttosto che una realtà urgente da affrontare. Una riflessione che porta alla luce il peso della questione climatica per le nuove generazioni.

Violet Affleck ha scritto un saggio in cui confessa di aver discusso con la madre durante gli incendi di Los Angeles, ritenendo che per lei quanto accaduto fosse solo questione di tempo... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Era sotto shock»: la discussione di Violet (figlia di Ben Affleck e Jennifer Garner) con la madre sulla crisi climatica

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cosa è successo tra Alberto Matano e Roberta Bruzzone: la lite in diretta; Aggressioni a Milano: sicurezza pubblica in crisi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Willem Dafoe: «Gene era timido e gentile. Sono sotto shock per questa tragedia, per come è avvenuta» - «Sono sotto shock per questa tragedia ... le omertà degli abitanti». Com’era Gene Hackman sul set? «Sebbene fosse un uomo grande e grosso, aveva delle qualità da uomo qualunque che sono ... 🔗Scrive msn.com

Auto si ribalta sull’A1, poliziotto salva un’anziana: “Era sotto shock, le ho detto ‘andrà tutto bene'” - “Era sotto shock, le ho detto: ‘tutto andrà bene, io resterò qui fino a quando non ce l’avremo fatta'”. Un poliziotto libero dal servizio ha salvato la vita a un'anziana sull'Autostrada A ... 🔗Lo riporta fanpage.it

Bus Mestre: colleghi dell'autista sotto shock, era esperto - Rizzotto era dipendente della Martini Bus che aveva noleggiato il mezzo alla società La Linea con una quale aveva un contratto per il trasporto dei turisti a Venezia. Al momento dell ... 🔗Scrive ansa.it

Pensava di aver mangiato troppi hamburger, invece era incinta: Ero sotto shock totalmente