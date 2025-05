Era rimasto paraplegico dopo un incidente | 33enne torna a camminare grazie alla neurostimolazione

Un eccezionale progresso nella medicina ha permesso a Andrea, un 33enne rimasto paraplegico dopo un incidente sportivo, di tornare a camminare. Grazie a una innovativa neurostimolazione elettrica epidurale, i medici hanno raggiunto un traguardo senza precedenti, offrendo nuova speranza a chi soffre di lesioni midollari. Questo straordinario risultato segna un importante passo avanti nel campo della riabilitazione neurologica.

Quattro anni fa aveva perso l'uso delle gambe per colpa di un incidente sportivo che gli aveva causato una severa lesione midollare. Oggi Andrea, 33 anni, ha ripreso a camminare grazie alla neurostimolazione elettrica epidurale. Il risultato, primo al mondo, è stato ottenuto da medici e ricercatori del MINE Lab dell'Università Vita-Salute San Raffaele, dell'IRCCS Ospedale San Raffaele e della...

