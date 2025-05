Era il nostro obiettivo | Red Bull il team principal lancia una nuova sfida

Christian Horner, team principal della Red Bull, ha lanciato una nuova sfida dopo un deludente quarto posto di Max Verstappen al GP di Montecarlo. Le sue dichiarazioni hanno scosso il mondo della Formula 1, generando preoccupazione anche in casa McLaren. La crescente competizione mette in discussione il dominio della Red Bull, aprendo a scenari inaspettati per la stagione.

Il team principal della Red Bull Christian Horner lancia una nuova sfida: le sue parole scuotono il circus ed anche la McLaren inizia a tremare Solo un quarto posto a Montecarlo per Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha chiuso alle spalle delle due McLaren ed a Leclerc secondo, con il monegasco che nella pista di casa è sempre ficcante e particolarmente competitivo. La Red Bull, finora, ha provato ad ottenere il massimo e limitare i danni visto lo strapotere della McLaren. La scuderia di Woking giĂ nella parte finale della scorsa stagione aveva mostrato un’incidenza maggiore ed una competitivitĂ tale da mettere in pericolo il mondiale di Verstappen... 🔗 Leggi su Sportface.it

