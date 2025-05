Epidemia di colera in Sudan 172 morti in una settimana

L'epidemia di colera in Sudan ha raggiunto livelli allarmanti, causando 172 morti e 2.700 infezioni in una sola settimana. Secondo il ministero della Sanità di Khartoum, il 90% dei casi si concentra nello Stato di Khartoum, evidenziando la grave crisi sanitaria che il paese sta affrontando, aggravata dalla carenza di risorse e infrastrutture.

(Adnkronos) – L'epidemia di colera in Sudan ha causato 172 morti e 2.700 infezioni in una settimana. Lo rende noto il ministero della Sanità di Khartoum. In una nota il ministero della Salute sudanese ha affermato che il 90% dei casi è stato segnalato nello Stato di Khartoum, dove la fornitura di acqua ed elettricità .

