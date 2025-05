Enzo Maresca afferma che il Chelsea è pronto a vincere a qualsiasi costo nella finale della Lega Conference

Enzo Maresca ha dichiarato che il Chelsea è pronto a vincere a qualsiasi costo nella finale della Lega della Conferenza contro il Real Betis. Dopo aver assicurato un posto in Champions League, la squadra è focalizzata su un approccio deciso e ambizioso per conquistare il trofeo. La determinazione del tecnico e dei giocatori promette di infiammare l'attesa per questo importante incontro.

2025-05-27 23:10:00 Breaking news: Enzo Maresca ha chiarito che lui e la sua squadra del Chelsea sono determinati ad adottare una mentalità di “vittoria ad ogni costo” per la finale della Lega della Conferenza contro Real Betis. Fresco di garantire un posto in Champions League con una vittoria cruciale sulla Nottingham Forest di domenica, i Blues hanno rapidamente rivolto la loro attenzione alla finale. La squadra ha viaggiato da Cobham a Wroclaw, in Polonia, dove si sono immediatamente diretti a Stadion Wroclaw, l’ambientazione per la resa dei conti di mercoledì sera. All’arrivo, Maresca è stata raggiunta da Reece James e Levi Colwill per gli impegni dei media prima di condurre una sessione di allenamento aperto... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Enzo Maresca afferma che il Chelsea è pronto a “vincere a qualsiasi costo” nella finale della Lega Conference

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ecco la traduzione in italiano: Scandalo nel programma del Chelsea: La furia di Enzo Maresca dà al Real Betis un vantaggio finale ingiusto; Il Glorioso Destino di Enzo Maresca: Rivelata l’Astonishing Predizione di Pellegrini!. 🔗Cosa riportano altre fonti

Maresca, il Chelsea e la finale di Conference League: "Voglio un record" - L'allenatore dei Blues ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida a Breslavia contro gli spagnoli del Betis ... 🔗Si legge su corrieredellosport.it

Enzo Maresca del Chelsea sfida Pellegrini nella finale di Conference League - Il tecnico del Chelsea vuole vincere la Conference League contro il Real Betis per dimostrare il suo valore in Europa. 🔗Segnala msn.com

Chelsea, Maresca: “C’è tanta emozione. Pellegrini? Devo tanto a lui” - Mancano poche ore alla finale di Conference League tra il Chelsea e il Real Betis: le due squadre, a partire dalle 21 di domani – mercoledì 28 maggio – le due squadre si giocheranno il trofeo. 🔗Lo riporta gianlucadimarzio.com