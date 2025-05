Enrico Brignano in tour nell’estate 2025 con “Bello di mamma!” il suo nuovo one man show

Enrico Brignano torna a far sorridere il suo pubblico nell'estate 2025 con il nuovo one man show "Bello di mamma!". Dopo il trionfo de "I 7 Re di Roma", il comico si esibirĂ in una tournĂ©e che attraverserĂ l'Italia, partendo il 4 giugno con un’anteprima nazionale all'Arena del Mare di Termoli. Preparati a un'estate all'insegna della comicitĂ e dell'ironia!

D opo il successo dello spettacolo I 7 Re di Roma, Enrico Brignano torna in scena con Bello di mamma! (prodotto da Vivo Concerti & Enry B. Produzioni), un inedito one man show che attraverserĂ l'Italia nell'estate 2025, a partire dal 4 giugno con un'anteprima nazionale dall'Arena del Mare di Termoli. Tra comicitĂ , satira e momenti di emozione, l'attore si confronta con la complessitĂ di un'epoca in bilico tra progresso e smarrimento.

