Energia le rinnovabili crescono del 267% in 20 anni

Negli ultimi 20 anni, l'energia rinnovabile in Italia ha registrato una straordinaria crescita del 267%, raggiungendo nel 2024 una potenza installata di 74.303 MW. In occasione del ventennale di ‚ÄėComuni rinnovabili‚Äô, Legambiente celebra questi risultati e presenta i vincitori del 2025, evidenziando il percorso significativo verso un futuro energetico sostenibile e innovativo.

Le rinnovabili crescono del 267% in 20 anni. Legambiente festeggia i 20 anni di ‚ÄėComuni rinnovabili‚Äô con i nuovi dati e i vincitori del 2025. Il bilancio racconta di come nel 2024 siano stati raggiunti i 74.303 MW (Megawatt) di potenza rinnovabi le installata in Italia, con una crescita del 267% rispetto al 2004, e una media pari a 2.704 MW all‚Äôanno. L‚Äôanalisi √® contenuta nell‚Äôultimo rapporto realizzato in collaborazione con il Gse (Gestore dei servizi energetici), e arrivato alla sua 20esima edizione.¬† Gli impianti che producono energia da fonti pulite sono passati in 20 anni da 2.452 a 1.893... 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Energia, le rinnovabili crescono del 267% in 20 anni

