Energia Elettricità futura | Pronti a collaborare a proposta Meloni sui contratti pluriennali

Elettricità Futura sostiene le proposte del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, relative ai contratti pluriennali, evidenziando il loro potenziale nel sostenere il disaccoppiamento del prezzo dell'energia. Nell'ambito dell'assemblea di Confindustria, Meloni ha sottolineato l'importanza di tali strumenti per garantire maggiore stabilità e competitività nel settore elettrico, creando opportunità di collaborazione per un futuro energetico sostenibile.

(Adnkronos) – Elettricità Futura "esprime apprezzamento in merito alle proposte del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che nel suo intervento all'assemblea di Confindustria ha individuato nei contratti a lungo termine uno strumento efficace e già disponibile per realizzare il disaccoppiamento tra i prezzi di energie rinnovabili e gas". E' quanto si legge in una nota .