Enduro due giovanissimi centauri del team riminese ' Azzurrorosa' al Red Bull Erzbergrodeo

Due promettenti giovani piloti del Team Azzurrorosa, entrambi ventenni, rappresenteranno Rimini al prestigioso Red Bull Erzbergrodeo, in programma dal 29 maggio all'1 giugno sull'iconica montagna dell'Erzberg, in Austria. Questa competizione di alto livello porterĂ i due centauri a misurarsi con i migliori nel mondo dell'enduro, sfidando terreno impervio e avversari agguerriti.

