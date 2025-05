Enduro due giovanissimi centauri del team riminese ' Azzurrorosa' al Red Bull Erzbergrodeo

Due promettenti ventenni del team riminese Azzurrorosa si preparano a rappresentare la città al prestigioso Red Bull Erzbergrodeo, in programma dal 29 maggio all'1 giugno in Austria. Questa celebre competizione, nota per la sua difficoltà, metterà alla prova le abilità e la determinazione dei giovani centauri, pronti a sfidare le insidie della montagna dell’Erzberg. Seguiamo da vicino il loro cammino nell'enduro!

Saranno due ventenni riminesi a difendere i colori della città al Red Bull Erzbergrodeo che si terrà dal 29 maggio all1 giugno sulla montagna dell'Erzberg, nel nord della Stiria, in Austria. I due giovanissimi centauri del Team Azzurrorosa che gareggeranno in questa competizione di livello...

