En route con Sant' Antonio | oltre 1 300 chilometri a piedi dalla Francia a Padova

Questo articolo racconta il percorso di oltre 1.300 chilometri che i frati conventuali della Provincia Italiana di S... hanno intrapreso per onorare la memoria di Sant’Antonio, ripercorrendo i passi del santo tra Francia e Padova. Ripercorre un viaggio storico e spirituale, svelando le tappe significative del cammino di uno dei santi più venerati della cristianità e il suo impatto duraturo nel tempo.

Ottocento anni fa, sant’Antonio lo avremmo trovato camminante e predicatore in Francia, tra il 1224 e il 1227, da dove poi rivalicò le Alpi per assumere il provincialato dell’Italia settentrionale (1227-1230). I suoi successori del XXI secolo - i frati conventuali della Provincia Italiana di S... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "En route con Sant'Antonio": oltre 1.300 chilometri a piedi dalla Francia a Padova

St. Anthony route to the famous Basilica di Sant' Antonio of Padua city (Padova, Italia)