Emma Raducanu si sente male in campo anche a Parigi | poi si riprende e vince una battaglia di 3 ore

Emma Raducanu ha affrontato un duro inizio al Roland Garros, sentendosi male durante il primo turno. Dopo un intervento medico e un momento di paura, l'inglese ha ritrovato la forza e ha portato a casa una vittoria dopo una combattuta battaglia di tre ore. Ora si prepara a sfidare la campionessa in carica Iga Swiatek. Scopri di più su questa emozionante giornata di tennis.

Al Roland Garros Emma Raducanu non è stata bene durante l'incontro di primo turno. Il medico le ha misurato le pressione e preso la temperatura. L'inglese superato lo spavento è riuscita a vincere, ora sfiderà Iga Swiatek... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Emma Raducanu si sente male in campo anche a Parigi: poi si riprende e vince una battaglia di 3 ore

Cosa riportano altre fonti

