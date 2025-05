Emma Marrone racconta la battaglia contro il cancro | Io non ero quella malattia e volevo vivere

Emma Marrone, durante l'incontro "Ieo per le donne" al teatro Manzoni di Milano, ha condiviso la sua intensa battaglia contro il cancro alle ovaie. Nonostante la diagnosi traumatica, l’artista ha voluto sottolineare la sua determinazione a vivere e non lasciarsi definire dalla malattia. La sua testimonianza rappresenta un'importante fonte di ispirazione e forza per tutte le donne che affrontano sfide simili.

Emma Marrone è salita sul palco del teatro Manzoni di Milano oggi non per cantare ma per raccontare come ha affrontato il cancro, nel suo caso alle ovaie, in occasione di 'Ieo per le donne', l’appuntamento annuale dedicato all’ascolto delle pazienti. La diagnosi è arrivata quando era solo all’inizio della sua carriera ed aveva 25 anni, quasi per caso da una visita fatta perchĂ© aveva accompagnato... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Emma Marrone racconta la battaglia contro il cancro: "Io non ero quella malattia e volevo vivere"

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Emma Marrone racconta la battaglia contro il cancro: "Io non ero quella malattia e volevo vivere" - Emma Marrone è salita sul palco del teatro Manzoni di Milano oggi non per cantare ma per raccontare come ha affrontato il cancro, nel suo caso alle ovaie, in occasione di 'Ieo per le donne', l’appunta ... 🔗Da msn.com

Emma Marrone e il cancro all’ovaio: “Scoperto per caso perché non avevo sintomi, fate i controlli” - Emma Marrone racconta la sua lotta contro il cancro ovarico scoperto per caso a 25 anni: “Non avevo sintomi. Fate i controlli, possono salvarvi la vita”. 🔗fanpage.it scrive

Emma Marrone racconta la sua battaglia contro il cancro alle ovaie al teatro Manzoni di Milano - Emma Marrone racconta la sua lotta contro il cancro alle ovaie durante l’evento Ieo per le donne al teatro Manzoni di Milano, mentre l’Istituto Europeo di Oncologia presenta nuovi progressi nelle tera ... 🔗Riporta gaeta.it

Emma Marrone parla con lazza delle sue ??