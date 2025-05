Emma Marrone racconta gli anni difficili del tumore | ‘Ho visto i miei distruggersi’

Emma Marrone, con grande coraggio, condivide la sua esperienza personale e le difficoltà affrontate durante la battaglia contro il tumore. Sul palco del Teatro Manzoni di Milano, ha raccontato momenti di vulnerabilità e determinazione, sottolineando quanto la malattia abbia influenzato la sua vita e quella delle persone a lei care. Un'iniziativa dell'Istituto Europeo di Oncologia dedicata alle donne, che pone l'accento sull'importanza del supporto e della prevenzione.

Il toccante racconto della cantante sul palco dello IEO: ‘A 25 anni mi parlavano già di isterectomia’”’. Non era lì per cantare, ma per raccontare una ferita profonda: Emma Marrone è salita sul palco del Teatro Manzoni di Milano per partecipare a Ieo per le donne, l’evento promosso dall’Istituto Europeo di Oncologia dedicato all’ascolto delle pazienti e alla condivisione delle loro esperienze. Nel suo caso, il nemico si è presentato prestissimo: un tumore alle ovaie scoperto a soli 25 anni, proprio all’inizio della carriera. Il tutto quasi per caso. “Stavo benissimo, mi sentivo bene. Ho accompagnato una mia amica a una visita ginecologica e ho deciso di farla anch’io... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it