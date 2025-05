Emma Marrone ha ritrovato l’amore con Matteo Martari | gli indizi social

Emma Marrone sembra aver ritrovato l'amore, questa volta con l'attore Matteo Martari. Tra indizi social e momenti condivisi, la coppia suscita curiosità e attenzione. Scopriamo insieme i segnali che confermerebbero il loro feeling speciale.

Emma Marrone e Matteo Martari sono una nuova coppia? Pare che tra la cantante e l'attore ci sia un feeling particolare L'articolo Emma Marrone ha ritrovato l’amore con Matteo Martari: gli indizi social proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Emma Marrone ha ritrovato l’amore con Matteo Martari: gli indizi social

Ne parlano su altre fonti

Nuovo amore per Stefano De Martino: si tratta dell’ex volto di Uomini e Donne; Emma Marrone compie 41 anni, il messaggio ai fan: “Piango più spesso, grazie per l’amore non scontato”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Emma ha un fidanzato, si tratta di un attore famosissimo e bellissimo: ecco chi è - Emma Marrone ha un nuovo fidanzato: pare proprio che la famosa cantante stia con un attore molto sexy! Ecco di chi si tratta. 🔗Si legge su donnapop.it

“C’è qualcosa sotto”: sospetto flirt per Emma Marrone - Potrebbe esserci un nuovo amore nella vita di Emma Marrone almeno questa è l'indiscrezione che circola nelle ultime ore. 🔗Secondo msn.com

Emma Marrone racconta la sua lotta contro il cancro: “La rabbia mi ha salvato” - La cantante, oggi 41enne, ha scoperto un tumore all’utero e alle ovaie quando aveva 25 anni. Una diagnosi arrivata ‘per caso’: "Mi ricordo la sensazione, è come se da quel momento mi fossi estraniata ... 🔗msn.com scrive

Emma - Cercavo Amore