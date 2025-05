Emma Marrone e la battaglia contro il cancro | Ho visto mamma e papà cadere in mille pezzi Mi ha salvata la rabbia

Emma Marrone, protagonista di una toccante testimonianza all'evento 'Ieo con le donne' a Milano, ha condiviso la sua esperienza di lotta contro il cancro. Con profondità emotiva, la cantante salentina ha rivelato come la sua rabbia l'abbia aiutata a rialzarsi dopo aver visto la sua famiglia affrontare difficoltà devastanti. A 41 anni, Emma continua a ispirare e sostenere altre donne nel loro percorso di guarigione.

Milano, 27 maggio 2025 – Emma Marrone protagonista sul palco di 'Ieo con le donne', l'evento che l'Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano dedica ogni anno all'ascolto delle sue pazienti. La cantante salentina, 41 anni compiuti il 25 maggio, ha parlato a cuore aperto della sua battaglia contro il cancro e ha raccontato del giorno in cui il corso della sua vita è cambiato, quando aveva solo 25 anni. Ieo e Monzino di Milano primi ospedali specialistici d’Italia (e scalano la classifica mondiale) “Stavo benissimo, avevo accompagnato un'amica dalla ginecologa e mentre eravamo lì mi hanno detto: ma perché non fai una visita anche tu? Faccio questa visita e lì vedo il volto della dottoressa mutare... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Emma Marrone e la battaglia contro il cancro: “Ho visto mamma e papà cadere in mille pezzi. Mi ha salvata la rabbia”

