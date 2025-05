emma marrone e il tumore scoperto all inizio della carriera la reazione dei genitori e la frase che l ha salvata – il video

Emma Marrone, il talento salentino che ha catturato il cuore di milioni, ha affrontato una dura prova all'inizio della sua carriera: la diagnosi di un tumore a 25 anni. In questo articolo, esploreremo la reazione dei suoi genitori e la frase che l'ha ispirata a combattere, attraverso il racconto della sua battaglia vinta, che riflette la forza e la resilienza di un'artista straordinaria.

La diagnosi del tumore per Emma Marrone era arrivata all’inizio della carriera. L’artista salentina aveva 25 anni e fece quella scoperta quasi per caso, dopo una visita fatta perché aveva accompagnato una sua amica per un controllo ginecologico. È lei stessa a raccontare la sua battaglia vinta contro il cancro alle ovaie sul palco del teatro Manzoni di Milano, in occasione di «Ieo per le donne», l’evento organizzato dall’istituto fondato da Umberto Veronesi che dà voce ai pazienti. Come ha scoperto il tumore Emma Marrone. «Stavo benissimo e mi sentivo bene, l’ho scoperto perché ho accompagnato una mia amica dalla ginecologa e quindi ho fatto una visita anche io – ha raccontato Emma –... 🔗 Leggi su Open.online