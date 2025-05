Emma Marrone e il cancro all’ovaio | Scoperto per caso perché non avevo sintomi fate i controlli

Emma Marrone condivide la sua toccante esperienza con il cancro ovarico, diagnosticato casualmente a soli 25 anni, nonostante l'assenza di sintomi evidenti. La sua testimonianza sottolinea l'importanza dei controlli medici regolari e della prevenzione, invitando tutti a prendersi cura della propria salute. Scopri di più sulla sua lotta e sul messaggio di speranza che desidera trasmettere.

Emma Marrone racconta la sua lotta contro il cancro ovarico scoperto per caso a 25 anni: “Non avevo sintomi. Fate i controlli, possono salvarvi la vita”... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Emma Marrone e il cancro all’ovaio: “Scoperto per caso perché non avevo sintomi, fate i controlli”

