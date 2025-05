Emma ha un fidanzato si tratta di un attore famosissimo e bellissimo | ecco chi è

Emma Marrone, nota cantante salentina, potrebbe aver trovato l'amore con un attore di fama. Negli ultimi giorni, il gossip si è intensificato, alimentando le curiosità dei fan e degli appassionati di cronaca rosa. Scopriamo insieme chi è il misterioso fidanzato che ha catturato il cuore della star, secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

È uno dei gossip più chiacchierati delle ultime settimane: Emma Marrone ha un nuovo amore? La cantante salentina, da sempre molto discreta sulla sua vita privata, potrebbe aver ritrovato il sorriso accanto a un volto molto noto della recitazione italiana. Secondo un’indiscrezione rilanciata da Deianira Marzano, Emma starebbe frequentando l’attore Matteo Martari. I due si sarebbero conosciuti meglio sul set del videoclip Apnea, brano con cui Emma ha partecipato a Sanremo 2024. Da allora, piccoli dettagli social e voci di corridoio fanno pensare che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia... 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Emma ha un fidanzato, si tratta di un attore famosissimo e bellissimo: ecco chi è

