Emily Ratajkowski in posa sulla sabbia | bollente in Gucci

Emily Ratajkowski ha catturato l'attenzione al Festival di Cannes 2025, nonostante l'assenza da tappeti rossi e eventi mondani. In un suggestivo servizio fotografico sulla sabbia rovente, la top model ha indossato creazioni Gucci, mentre girava per le strade e le spiagge della Croisette, regalando momenti di pura bellezza e stile.

Niente tappeti rossi né eventi mondani per Emily Ratajkowski al Festival di Cannes 2025. La top model è stata tuttavia intercettata in Croisette, in concomitanza con la manifestazione. Avvistata per le strade della città e in spiaggia, la modella americana è stata protagonista di uno shooting ad alto tasso di sensualità firmato Gucci, che ha catturato l'attenzione di paparazzi e curiosi. Emily non ha presenziato agli appuntamenti ufficiali ma è comunque riuscita a catalizzare tutti i riflettori su di sé. Shooting ad alta temperatura. In spiaggia Lo scenario è duplice: da una parte la sabbia dorata della spiaggia, dall'altra le vie eleganti di Cannes...

